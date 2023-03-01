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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о Крыме: Украина сама решит, какие условия освобождения для нее приемлемы

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Главная задача НАТО сейчас оказывать поддержку украинской армии, считает глава Альянса
Главная задача НАТО сейчас – оказывать поддержку украинской армии, считает глава Альянса
Фото: ЕРА

Война в Украине должна завершиться путем переговоров, условия которых будет определять Киев. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в опубликованном 28 марта интервью LRT.

Отвечая на вопрос, допустима ли силовая деоккупация Крыма Укаиной для возвращения страны к международно-признанным границам, он заявил, что путь освобождения определит сама Украина. 

"В конечном счете, война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны будут решить, каковы условия переговоров и что они могут принять", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что главная задача НАТО сейчас – оказывать поддержку украинской армии, потому что  "происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя".

"Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", – добавил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Крым, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, война России против Украины, деоккупация
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