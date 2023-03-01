Столтенберг о Крыме: Украина сама решит, какие условия освобождения для нее приемлемы

Отвечая на вопрос, допустима ли силовая деоккупация Крыма Укаиной для возвращения страны к международно-признанным границам, он заявил, что путь освобождения определит сама Украина.
"В конечном счете, война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны будут решить, каковы условия переговоров и что они могут принять", – сказал генсек Альянса.
Он подчеркнул, что главная задача НАТО сейчас – оказывать поддержку украинской армии, потому что "происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя".
"Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", – добавил он.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.