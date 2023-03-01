Столтенберг о Крыме: Украина сама решит, какие условия освобождения для нее приемлемы

Отвечая на вопрос, допустима ли силовая деоккупация Крыма Укаиной для возвращения страны к международно-признанным границам, он заявил, что путь освобождения определит сама Украина.

"В конечном счете, война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны будут решить, каковы условия переговоров и что они могут принять", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что главная задача НАТО сейчас – оказывать поддержку украинской армии, потому что "происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя".

"Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", – добавил он.