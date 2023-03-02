"К земле привыкнут". ВСУ сообщили о срочниках из Челябинской области, которые роют окопы в Крыму, укрепляя оборону оккупантов

Оккупанты для рытья окопов подтянули в Крым дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, отметила Гуменюк Фото: gur.gov.ua

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Когда они ушивались с правого берега, они уже тогда отмеряли себе по меньшей мере три рубежа обороны и отдавали себе отчет, что силы обороны Украины не остановятся непосредственно на берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше", – сказала она.

Гуменюк отметила, что цель Украины "неизменная и единственная" – деоккупация всей территории страны от российских войск и возвращение на границы 1991 года.

"Обустройство более глубоких рубежей обороны – это продолжение работы, которую они [оккупанты] уже начали в самом начале обустройства на левом берегу, – продолжила Гуменюк. – Сейчас их усилия направлены в сторону Крыма, даже туда подтянули дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают там рыть окопы… Помочь им это не поможет, но к земле привыкнут".