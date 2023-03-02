"К земле привыкнут". ВСУ сообщили о срочниках из Челябинской области, которые роют окопы в Крыму, укрепляя оборону оккупантов

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
"Когда они ушивались с правого берега, они уже тогда отмеряли себе по меньшей мере три рубежа обороны и отдавали себе отчет, что силы обороны Украины не остановятся непосредственно на берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше", – сказала она.
Гуменюк отметила, что цель Украины "неизменная и единственная" – деоккупация всей территории страны от российских войск и возвращение на границы 1991 года.
"Обустройство более глубоких рубежей обороны – это продолжение работы, которую они [оккупанты] уже начали в самом начале обустройства на левом берегу, – продолжила Гуменюк. – Сейчас их усилия направлены в сторону Крыма, даже туда подтянули дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают там рыть окопы… Помочь им это не поможет, но к земле привыкнут".
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.