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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации

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Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего в расширенном составе 28 февраля
Зеленский рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего в расширенном составе 28 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, видео которого глава государства обнародовал 28 февраля в Instagram, рассказал, что самые тяжелые бои по-прежнему идут в районе Бахмута Донецкой области.

"Провел сегодня очередное заседание ставки [верховного главнокомандующего]. Снова в расширенном формате. Докладывали ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины], Министерство обороны, главком [главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный], командующие направлениями. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений", – рассказал президент Украины.

Он добавил, что под Бахмутом ВСУ ведут бои, имеющие значение для защиты города.

"Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает. Я приведу только один пример. Сейчас ставку мы проводим довольно часто – минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский доложил, что c [момента проведения] прошлой cтавки только по его направлению около 800 убитых врагов", – отметил Зеленский.

Президент подтвердил, что ВСУ готовят контрнаступление.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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