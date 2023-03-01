Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации

"Провел сегодня очередное заседание ставки [верховного главнокомандующего]. Снова в расширенном формате. Докладывали ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины], Министерство обороны, главком [главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный], командующие направлениями. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений", – рассказал президент Украины.

Он добавил, что под Бахмутом ВСУ ведут бои, имеющие значение для защиты города.

"Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает. Я приведу только один пример. Сейчас ставку мы проводим довольно часто – минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский доложил, что c [момента проведения] прошлой cтавки только по его направлению около 800 убитых врагов", – отметил Зеленский.

Президент подтвердил, что ВСУ готовят контрнаступление.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – резюмировал Зеленский.