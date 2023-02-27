Зеленский: Россия заплатит за свою войну, во всех смыслах. Формат возмещения будет найден

Об этом 27 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он отметил, что в Киеве с визитом находилась министр финансов США Джанет Йеллен.
"Я поблагодарил ее за жизненно важную финансовую поддержку для нашего государства. Обсудили наше текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, а также на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ. Обсудили потребности в восстановлении в Украине и восстановлении справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной... компенсации за счет российских активов", – рассказал Зеленский.
По мнению президента, "формат возмещения будет найден", и "Россия заплатит за свою войну" – "во всех смыслах".
В результате войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.