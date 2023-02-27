Зеленский: Россия заплатит за свою войну, во всех смыслах. Формат возмещения будет найден

Зеленский (на фото) сообщил, что обсудил с главой минфина США запуск "реального механизма компенсации ущерба" Украине, нанесенного войной, которую начала РФ Фото: president.gov.ua

Об этом 27 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Киеве с визитом находилась министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я поблагодарил ее за жизненно важную финансовую поддержку для нашего государства. Обсудили наше текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, а также на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ. Обсудили потребности в восстановлении в Украине и восстановлении справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной... компенсации за счет российских активов", – рассказал Зеленский.

По мнению президента, "формат возмещения будет найден", и "Россия заплатит за свою войну" – "во всех смыслах".