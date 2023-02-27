Глава Минфина США приехала в Украину и заявила, что Кремль "заплатит высокую цену" за войну против Украины

Во время возложения цветов Йеллен заявила, что США будут поддерживать Украину так долго, как потребуется, и подчеркнула, что Кремль "заплатит высокую цену" за развязанную против Украины войну.

"Я горда стоять на площади святого Михаила в Киеве – в месте, история которого насчитывает более полутора тысяч лет. В течение последнего года украинцы пишут новую главу своей истории, ожесточенно и мужественно борясь за свою свободу. И ваше сопротивление этой грубой войне вдохновляет миллионы людей во всем мире", – сказала она.

Чиновница выразила восхищение тем, как Украина противостоит врагу и подчеркнула, что "украинцы сдерживают это нашествие, не давая ей возможности расползтись дальше по всему миру".

"Совместно с международной коалицией мы продолжаем работать над тем, чтобы и дальше оказывать Украине военную, экономическую и финансовую поддержку. И мы будем продолжать политику, которая приведет к тому, что Кремлю придется заплатить очень большую цену за эту несправедливую войну в Украине. Я обещаю вам, что история навсегда запомнит жестокость войны. Но она также запомнит и героев этой войн, боровшихся за свободу в самые темные времена. И для меня настоящая честь стоять бок о бок с народом Украины в этой борьбе", – добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что провел в Киеве важную встречу с Йеллен.

"США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Благодарю за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", – отметил он.

Сайт Офиса президента проинформировал, что Зеленский и глава минфина США обсуждали усиление санкционного давления на Россию, восстановление Украины.

"Президент отметил анонсированное 24 февраля решение администрации США выделить в нашей стране $9,9 млрд в 2023 году как прямую бюджетную поддержку. Владимир Зеленский подчеркнул, что эти средства крайне важны, поскольку позволяют покрыть необеспеченную часть госбюджета и поддержать слои населения, которые нуждаются в этом больше всего", – добавили в ОП.