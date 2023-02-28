Зеленский провел заседание ставки. Обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ в военнослужащих

Зеленский обсудил на заседании ставки ситуацию на фронте и возможные ближайшие действия оккупантов Фото: president.gov.ua

"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск [ОСГВ] "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Зеленского добавили, что командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

"Члены ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов", – рассказали в Офисе президента.

Как сообщается, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

В заседании также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз, последний – 23 февраля.