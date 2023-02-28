Зеленский провел заседание ставки. Обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ в военнослужащих

"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск [ОСГВ] "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок", – сказано в сообщении.
В пресс-службе Зеленского добавили, что командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.
"Члены ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов", – рассказали в Офисе президента.
Как сообщается, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.
В заседании также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз, последний – 23 февраля.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.