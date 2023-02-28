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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киборг" Костенко: Это наступление – не то, на что рассчитывала Россия. Оно будет глобальнее, противник накапливает войска

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Костенко: Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на донецком и запорожском направлениях
Костенко: Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на донецком и запорожском направлениях
Фото: Роман Костенко / Facebook

Весной наступление российских оккупантов будет более активным, чем сейчас. Об этом в опубликованном 28 февраля интервью "РБК-Украина" заявил нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

"Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предварительное… Оно и не закончилось, мы видим, что они [российские военные] атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда перекинули резервы. На тех направлениях, куда перекинули и начали наступление, – там определенные активные действия по захвату наших территорий. Но это не то, на что рассчитывала Россия. Они сейчас накапливают войска, и это будет глобальнее", – сказал Костенко.

По его словам, противник не может сейчас начать новое полномасштабное наступление, поскольку этому не способствуют погодные условия и оккупантам нужно накопить резервы.

"Думаю, что когда мы говорим о конце марта и середине апреля, мы говорим так не потому, что знаем точные даты наступления. Я уверен, что россияне тоже так примерно планируют, чтобы это было в этот период. Все знают, что в этот период земля начинает подсыхать и уже местность позволяет делать какие-то маневры. Ты уже не зависишь от каких-то дорог, которые мы простреливаем, не зависишь от погоды. Все же весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на донецком и запорожском направлениях", – подчеркнул Костенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают. В начале января начальник ГУР заявил, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников 13 января. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, вооружение, оборона, наступление, война России против Украины, Роман Костенко, контрнаступление
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