"Киборг" Костенко: Это наступление – не то, на что рассчитывала Россия. Оно будет глобальнее, противник накапливает войска

"Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предварительное… Оно и не закончилось, мы видим, что они [российские военные] атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда перекинули резервы. На тех направлениях, куда перекинули и начали наступление, – там определенные активные действия по захвату наших территорий. Но это не то, на что рассчитывала Россия. Они сейчас накапливают войска, и это будет глобальнее", – сказал Костенко.

По его словам, противник не может сейчас начать новое полномасштабное наступление, поскольку этому не способствуют погодные условия и оккупантам нужно накопить резервы.

"Думаю, что когда мы говорим о конце марта и середине апреля, мы говорим так не потому, что знаем точные даты наступления. Я уверен, что россияне тоже так примерно планируют, чтобы это было в этот период. Все знают, что в этот период земля начинает подсыхать и уже местность позволяет делать какие-то маневры. Ты уже не зависишь от каких-то дорог, которые мы простреливаем, не зависишь от погоды. Все же весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на донецком и запорожском направлениях", – подчеркнул Костенко.