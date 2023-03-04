Украинские военные за сутки отбили 150 атак и сбили самолет Су-34 – Генштаб ВСУ

Украинские защитники сбили российский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА Фото: EPA

Российские военные сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.

Также украинские защитники сбили российский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы.