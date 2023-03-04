Украинские военные за сутки отбили 150 атак и сбили самолет Су-34 – Генштаб ВСУ

Российские военные сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.
Также украинские защитники сбили российский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА различных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.