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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отключили банкоматы в населенных пунктах Луганской области, пенсионерам предложили получать выплаты наличными – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты отключили банкоматы в населенных пунктах Сватовского района, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты отключили банкоматы в населенных пунктах Сватовского района, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом 3 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Так, в населенных пунктах Сватовского района оккупанты отключили банкоматы, лишив таким образом людей возможности получать пенсии и другие социальные выплаты.   

"Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако из-за такой организации люди в большинстве своем физически не могут получить деньги", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n6aoAeQvW3oDCxkGZzgXGyzZf3zWVKQvUjRpJDfw9pXZ8L3ivHA4GNiNM5og1Yiol

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава ОВА Сергей Гайдай.

На захваченных территориях оккупанты требовали от пенсионеров для получения выплат получать паспорта РФ, сообщали в Генштабе ВСУ в декабре.

Из-за отсутствия российских документов многие пенсионеры в Мариуполе Донецкой области до марта 2032 года не смогут получить от оккупантов пенсии и другие выплаты, проинформировали в мэрии.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, пенсии, оккупация, социальные выплаты, Сватово, деньги, банкомат, война России против Украины, пенсионеры, выплаты, население, российские оккупанты
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