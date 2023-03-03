Оккупанты отключили банкоматы в населенных пунктах Луганской области, пенсионерам предложили получать выплаты наличными – Генштаб ВСУ

Об этом 3 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Так, в населенных пунктах Сватовского района оккупанты отключили банкоматы, лишив таким образом людей возможности получать пенсии и другие социальные выплаты.

"Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако из-за такой организации люди в большинстве своем физически не могут получить деньги", – сказано в сообщении.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава ОВА Сергей Гайдай.

На захваченных территориях оккупанты требовали от пенсионеров для получения выплат получать паспорта РФ, сообщали в Генштабе ВСУ в декабре.

Из-за отсутствия российских документов многие пенсионеры в Мариуполе Донецкой области до марта 2032 года не смогут получить от оккупантов пенсии и другие выплаты, проинформировали в мэрии.