Оккупанты экспериментируют с тактикой наступления под Кременной – Гайдай

Гайдай рассказал, что под Белогоровкой позиции ВСУ оккупанты обстреливают ракетами и артиллерией больших калибров Фото: loga.gov.ua

По словам Гайдая, после тяжелых боев в районе Белогоровки Луганской области оккупанты перешли к обстрелам позиций ВСУ, используя артиллерию большого калибра. Он отметил, что точный тип оружия, применяемого россиянами, определить пока не удалось: речь может идти об артиллерии, танках, реактивных системах залпового огня "Смерч" или даже ракетах С-300.

"[На кременском направлении] враг постоянно пытается изменить тактику наступления, то малыми группами идут, то большими – по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. поняли, что не получается с пехотой – теперь техникой пытаются пройти – танки, бросили в бой [боевые машины поддержки танков] "Терминаторы", – рассказал Гайдай.

Он также отметил, что на сватовском направлении сейчас "спокойнее".

"Минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике", – сообщил Гайдай.