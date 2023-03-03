Оккупанты экспериментируют с тактикой наступления под Кременной – Гайдай

По словам Гайдая, после тяжелых боев в районе Белогоровки Луганской области оккупанты перешли к обстрелам позиций ВСУ, используя артиллерию большого калибра. Он отметил, что точный тип оружия, применяемого россиянами, определить пока не удалось: речь может идти об артиллерии, танках, реактивных системах залпового огня "Смерч" или даже ракетах С-300.
"[На кременском направлении] враг постоянно пытается изменить тактику наступления, то малыми группами идут, то большими – по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. поняли, что не получается с пехотой – теперь техникой пытаются пройти – танки, бросили в бой [боевые машины поддержки танков] "Терминаторы", – рассказал Гайдай.
Он также отметил, что на сватовском направлении сейчас "спокойнее".
"Минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике", – сообщил Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.