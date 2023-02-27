Гайдай заявил о "приличной эскалации" в Луганской области

Наиболее активные бои в регионе идут в Сватовском районе, возле Кременной и в Белогоровке Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

"В последнее время участились как обстрелы наших позиций и деоккупированных населенных пунктов, так и попытки штурмовать [позиции] сил обороны. Пехота или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать, приличная эскалация у нас началась", – отметил Гайдай.

По его словам, противник активно пытается штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

"На временно оккупированную территорию Луганской области привезли большое количество тяжелой техники. Привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад набрали", – сказал глава ОВА.

Он уточнил, что наиболее активные бои в регионе идут в Сватовском районе, возле Кременной и в Белогоровке.