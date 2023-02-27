Гайдай заявил о "приличной эскалации" в Луганской области

"В последнее время участились как обстрелы наших позиций и деоккупированных населенных пунктов, так и попытки штурмовать [позиции] сил обороны. Пехота или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать, приличная эскалация у нас началась", – отметил Гайдай.
По его словам, противник активно пытается штурмовать позиции ВСУ малыми группами.
"На временно оккупированную территорию Луганской области привезли большое количество тяжелой техники. Привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад набрали", – сказал глава ОВА.
Он уточнил, что наиболее активные бои в регионе идут в Сватовском районе, возле Кременной и в Белогоровке.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.