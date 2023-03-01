В оккупированной Кадиевке случилась "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом – Гайдай

"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", – рассказал Гайдай.
По его словам, россияне пытались наступать в Белогоровке и возле Кременной, в частности, в районе Макеевки и Невского.
"Наступления россияне проводят в основном ночью. Оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители", – подчеркнул глава ОВА.
Он также отметил, что у россиян появилось много дронов-камикадзе и они активно используют их на луганском направлении.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.
27 февраля Гайдай констатировал "приличную эскалацию" в Луганской области.