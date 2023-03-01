В оккупированной Кадиевке случилась "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом – Гайдай

Гайдай сообщил, что у россиян появилось много дронов-камикадзе и они активно используют их на луганском направлении Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", – рассказал Гайдай.

По его словам, россияне пытались наступать в Белогоровке и возле Кременной, в частности, в районе Макеевки и Невского.

"Наступления россияне проводят в основном ночью. Оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители", – подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что у россиян появилось много дронов-камикадзе и они активно используют их на луганском направлении.