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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганске оккупанты ищут работников в морги, а в Кадиевке забирают грузить тела насильно – ОВА

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Оккупанты сами не справляются с количеством тел погибших в моргах, заявляют в ОВА
Оккупанты сами не справляются с количеством тел погибших в моргах, заявляют в ОВА
Фото: EPA

По оккупированному Луганску и в российских соцсетях распространяются объявления о работе в морге. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

Оккупанты предлагают вакансии грузчиков-санитаров в помещениях, обустроенных под морги. Опыт работы не требуется, первый день – испытательный. Оплата понедельная, но сразу уточняется – это ориентировочно.

"Россияне уже не в состоянии самостоятельно справиться с многочисленными телами погибших, потому вынуждены брать на работу местных. Но если в Луганске это происходит более или менее добровольно, то в других городах – настоящий беспорядок. К примеру, в Кадиевке есть случаи, когда людей останавливали на улице, отвозили в морги и заставляли несколько часов там отработать", – говорится в сообщении.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

29 января 2023 года глава Луганской ОВА Гайдай сообщал, что российские оккупанты выгоняют жителей населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения.

31 января Гайдай заявил, что российские оккупанты однозначно готовятся к активизации боев на восточном фронте в феврале.

Теги: Луганск, Луганская область, война России против Украины, Кадиевка, погибшие российские военные, российские оккупанты
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