В Луганске оккупанты ищут работников в морги, а в Кадиевке забирают грузить тела насильно – ОВА

Оккупанты предлагают вакансии грузчиков-санитаров в помещениях, обустроенных под морги. Опыт работы не требуется, первый день – испытательный. Оплата понедельная, но сразу уточняется – это ориентировочно.
"Россияне уже не в состоянии самостоятельно справиться с многочисленными телами погибших, потому вынуждены брать на работу местных. Но если в Луганске это происходит более или менее добровольно, то в других городах – настоящий беспорядок. К примеру, в Кадиевке есть случаи, когда людей останавливали на улице, отвозили в морги и заставляли несколько часов там отработать", – говорится в сообщении.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
29 января 2023 года глава Луганской ОВА Гайдай сообщал, что российские оккупанты выгоняют жителей населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения.
31 января Гайдай заявил, что российские оккупанты однозначно готовятся к активизации боев на восточном фронте в феврале.