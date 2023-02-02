В Луганске оккупанты ищут работников в морги, а в Кадиевке забирают грузить тела насильно – ОВА

Оккупанты сами не справляются с количеством тел погибших в моргах, заявляют в ОВА Фото: EPA

Оккупанты предлагают вакансии грузчиков-санитаров в помещениях, обустроенных под морги. Опыт работы не требуется, первый день – испытательный. Оплата понедельная, но сразу уточняется – это ориентировочно.

"Россияне уже не в состоянии самостоятельно справиться с многочисленными телами погибших, потому вынуждены брать на работу местных. Но если в Луганске это происходит более или менее добровольно, то в других городах – настоящий беспорядок. К примеру, в Кадиевке есть случаи, когда людей останавливали на улице, отвозили в морги и заставляли несколько часов там отработать", – говорится в сообщении.