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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Кременной заметили российские танки Т-90. Оккупанты в Луганской области собрали большое количество тяжелой техники – Гайдай

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Гайдай рассказал о том, как погода мешает российским оккупантам использовать потенциал своей тяжелой техники
Гайдай рассказал о том, как погода мешает российским оккупантам использовать потенциал своей тяжелой техники
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты сконцентрировали на временно оккупированной территории Луганской области много бронетехники. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 2 марта в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"Самая горячая сейчас ситуация в Кременной", – сообщил глава ОВА.

По его словам, на кременском направлении работает одна или две вражеские боевые машины поддержки танков "Терминатор". Гайдай напомнил, что один "Терминатор" недавно был уничтожен бойцами ВСУ на этом направлении. Под Кременной, по его данным, также задействованы российские танки Т-90М – относительно современные, которыми россияне гордятся.

"Россияне собрали большое количество тяжелой техники в Луганской области, но полноценно ею воспользоваться зимой не смогли", – добавил Гайдай.

Он объяснил, что захватчики не успели организовать наступление и теперь, если массово пойдут в атаку, их бронетехника увязнет из-за весенних дорог.

Глава ОВА добавил, что сейчас погода на стороне украинских военных и не дает россиянам полноценно проводить штурмовые действия, а оккупанты при этом в своих комментариях списывают на погоду свои неудачные атаки.

Также он напомнил о недавнем взрыве во временно оккупированной Кадиевке Луганской области, в результате чего россияне должны почувствовать "артиллерийский голод" после того, как на территории одного из заводов взорвались фуры с боекомплектом.

Гайдай допустил, что в результате потери боеприпасов в Кадиевке оккупанты чаще будут задействовать свою "любимую тактику" – запускать своих солдат в наступление на украинские позиции волна за волной.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Луганская область, оккупация, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Кременная, взрывы, Кадиевка, российские оккупанты, деоккупация
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