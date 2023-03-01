Оккупанты блокируют фермерам из Луганской области реализацию зерна, аграрии в отчаянии – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не позволяют принимать зерно в том числе пекарням Фото: ЕРА (архив)

"На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета/осени 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты "на неофициальном уровне запретили всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров".

"Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", – подчеркнули украинские военные.

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