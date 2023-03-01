Оккупанты блокируют фермерам из Луганской области реализацию зерна, аграрии в отчаянии – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета/осени 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты "на неофициальном уровне запретили всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров".
"Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину с оккупированных территорий начали вывозить в РФ зерно и другое продовольствие, а также сельхозтехнику.
Также Россия заблокировала вывоз украинского зерна из морских портов Украины. Позже было подписано "зерновое соглашение" с участием Турции и ООН, в рамках которого украинское продовольствие пошло на экспорт морскими путями.
Известно также о похищении украинского зерна российскими оккупантами. В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября 2022 года, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 феврал 2022 года Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.