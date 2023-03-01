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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты блокируют фермерам из Луганской области реализацию зерна, аграрии в отчаянии – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не позволяют принимать зерно в том числе пекарням
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не позволяют принимать зерно в том числе пекарням
Фото: ЕРА (архив)

Оккупационные власти на захваченной российской армией территории Луганской области не позволяют местным фермерам продавать зерно урожая 2022 года. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 1 марта в Facebook.

"На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета/осени 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты "на неофициальном уровне запретили всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров".

"Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02P8sbU4VtovKwKEXGmqZ3mhWsXoxpdcNp7VtnpJaTU7bzTvzfqGnCtwD4b5PNaNLxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину с оккупированных территорий начали вывозить в РФ зерно и другое продовольствие, а также сельхозтехнику.

Также Россия заблокировала вывоз украинского зерна из морских портов Украины. Позже было подписано "зерновое соглашение" с участием Турции и ООН, в рамках которого украинское продовольствие пошло на экспорт морскими путями.

Известно также о похищении украинского зерна российскими оккупантами. В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября 2022 года, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 феврал 2022 года Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, урожай, вторжение, война России против Украины, фермеры, зерно
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