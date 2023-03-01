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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки уничтожили около 650 оккупантов, семь танков и четыре беспилотника – Генштаб ВСУ

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Силы обороны уничтожили почти 150 тыс. российских оккупантов
Силы обороны уничтожили почти 150 тыс. российских оккупантов
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные ликвидировали около 149 890 российских оккупантов (+650 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 марта.

Другие потери составили:

  • танки – 3395 (+7);
  • боевые бронированные машины – 6638 (+8);
  • артиллерийские системы – 2393 (+10);
  • РСЗО – 479 (+1);
  • средства ПВО – 247;
  • самолеты – 300;
  • вертолеты – 288;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5);
  • специальная техника – 230.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HzBexzCT9qxqyWN3x7SYswi2bVPi9ZvVXAiM4AeK9zj2Uyt9SiDZVTzKPsugbYzwl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности в районе Бахмута Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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