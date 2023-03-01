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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В январе ВСУ ликвидировали 25 тыс. оккупантов. Это среднестатистическая армия европейской страны – Игнат

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Игнат обратил внимание на масштабные потери российских оккупантов, сопоставимые с численностью европейских армий
Игнат обратил внимание на масштабные потери российских оккупантов, сопоставимые с численностью европейских армий
Фото: mediacentr.org.ua

Армия РФ за месяц теряет в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля в эфире канала "Мы – Украина", фрагмент которого был обнародован в Telegram, привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его наблюдениям, россияне смогли перейти лишь в "ползучее" наступление на восточном направлении, ожидавшегося перехода оккупантов к масштабному наступлению не произошло.

"Мы видим, какой ценой [дается российским войскам локальное наступление на Донбассе], по статистике Генштаба [ВСУ] и видеоподтверждениям, где видно, как россиянами усыпана земля", – сказал Игнат.

Потери захватчиков даже при "ползучем" наступлении на небольшом участке фронта критичны, считает он.

"За январь было [ликвидировано личного состава оккупантов] более 25 тыс. человек. Это примерно равно среднестатистической армии стран Европы. То есть за месяц Украина уничтожает такое количество россиян", – резюмировал Игнат.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля силы министерства обороны РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

По данным Генштаба ВСУ на утро 28 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 149 240 российских оккупантов (550 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: оккупация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация, Юрий Игнат
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