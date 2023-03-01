В январе ВСУ ликвидировали 25 тыс. оккупантов. Это среднестатистическая армия европейской страны – Игнат

По его наблюдениям, россияне смогли перейти лишь в "ползучее" наступление на восточном направлении, ожидавшегося перехода оккупантов к масштабному наступлению не произошло.

"Мы видим, какой ценой [дается российским войскам локальное наступление на Донбассе], по статистике Генштаба [ВСУ] и видеоподтверждениям, где видно, как россиянами усыпана земля", – сказал Игнат.

Потери захватчиков даже при "ползучем" наступлении на небольшом участке фронта критичны, считает он.

"За январь было [ликвидировано личного состава оккупантов] более 25 тыс. человек. Это примерно равно среднестатистической армии стран Европы. То есть за месяц Украина уничтожает такое количество россиян", – резюмировал Игнат.