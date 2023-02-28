В ходе визита Сырского в Бахмут было принято решение о перемещении дополнительных подразделений – Маляр

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

25 февраля украинские подразделения, которые удерживают Бахмут и подступы к нему, посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"В Бахмуте он фактически весь город проехал, находился в штабе. Задача была, во-первых, понять ситуацию, обстоятельства, которые в данном случае могут мешать обороне или, наоборот, которые улучшили бы оборону, – сообщила Маляр. – Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать".

Замминистра обороны отметила, что в районе Бахмута оккупанты собрали как профессиональных военных, так и многочисленные подразделения ЧВК "Вагнер".

"Сегодня… мы открыто говорим, что там идет наступление врага, оно продолжается где-то с начала января. Враг активизировал свои силы… Несмотря на то, что там очень серьезные бои, горячие, ожесточенные… что враг там сильный и в численности преобладает, к сожалению, но потери у врага очень высокие – значительно выше наших. Наши подразделения уничтожают… до 80% заведенных подразделений ЧВК "Вагнер", – подчеркнула Маляр.

По ее словам, оккупанты не оставляют цели оккупации всей территории Украины, но начали действовать по регионам.

"Наступление происходит на востоке по нескольким направлениям. И самое горячее – это бахмутское сейчас", – указала Маляр.