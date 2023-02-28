В ходе визита Сырского в Бахмут было принято решение о перемещении дополнительных подразделений – Маляр

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
25 февраля украинские подразделения, которые удерживают Бахмут и подступы к нему, посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"В Бахмуте он фактически весь город проехал, находился в штабе. Задача была, во-первых, понять ситуацию, обстоятельства, которые в данном случае могут мешать обороне или, наоборот, которые улучшили бы оборону, – сообщила Маляр. – Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать".
Замминистра обороны отметила, что в районе Бахмута оккупанты собрали как профессиональных военных, так и многочисленные подразделения ЧВК "Вагнер".
"Сегодня… мы открыто говорим, что там идет наступление врага, оно продолжается где-то с начала января. Враг активизировал свои силы… Несмотря на то, что там очень серьезные бои, горячие, ожесточенные… что враг там сильный и в численности преобладает, к сожалению, но потери у врага очень высокие – значительно выше наших. Наши подразделения уничтожают… до 80% заведенных подразделений ЧВК "Вагнер", – подчеркнула Маляр.
По ее словам, оккупанты не оставляют цели оккупации всей территории Украины, но начали действовать по регионам.
"Наступление происходит на востоке по нескольким направлениям. И самое горячее – это бахмутское сейчас", – указала Маляр.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил Сырский 28 февраля.