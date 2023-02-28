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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россияне не перестают штурмовать Бахмут. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах пяти населенных пунктов на бахмутском направлении

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ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Бахмута, отметили в Генштабе
ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Бахмута, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупационные войска в войне против Украины продолжают сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на пяти направлениях.

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"На бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также безуспешно атаковали на купянском, лиманском, авдеевском и шахтерском направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено, – указали в Генштабе ВСУ. – На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление".

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, а также пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

"В течение суток противник нанес один ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dDf2w34VWwwcuYqnxSQK2uqi7eAHRCJMaajC5uKJN2MQtspEmJ1oJtfwh1W9zQnpl

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, авиация, штурм, Лиман, оборона, артиллерия, Богдановка, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты, Часов Яр
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