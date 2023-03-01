Оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, атаки отбиты – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. [...] На запорожском и херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно атаковал в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На авдеевском и шахтерском направлениях, по его данным, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области".

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)