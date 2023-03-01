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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, атаки отбиты – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбивают атаки оккупантов, отметили в Генштабе
ВСУ отбивают атаки оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на пяти направлениях и обороняться на двух. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 1 марта в Facebook.

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. [...] На запорожском и херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник безуспешно атаковал в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На авдеевском и шахтерском направлениях, по его данным, "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области".

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02P8sbU4VtovKwKEXGmqZ3mhWsXoxpdcNp7VtnpJaTU7bzTvzfqGnCtwD4b5PNaNLxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, штурм, Лиман, Шахтерск, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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