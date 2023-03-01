Авиация сил обороны за сутки нанесла по позициям оккупантов 11 ударов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 февраля 2023 года, составили около 149 240 военных, 3388 танков, 300 самолетов, 288 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".