В Мачулищи прилетал российский самолет, вероятно, с запчастями для поврежденного А-50 – "Беларускі Гаюн"

Вечером 26 февраля в Мачулищи прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ, а рано утром 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром Иваново-Северный в РФ, говорится в сообщении. Позже туда же улетел самолет Ан-26. По данным группы, он может снова прилететь в Мачулищи.
Мониторинговая группа подчеркивает, что самолеты прилетели в день совершения диверсии с самолетом ДРЛО А-50У. По мнению расследователей, это может случить косвенным подтверждением того, что самолет действительно был поврежден.
"Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродром Мачулищи специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У", – говорится в сообщении мониторинговой группы.
На аэродроме Иваново-Северный дислоцируются 610-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала военно-транспортной авиации (610-й центр), авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.
Подчеркивается, что именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50, а военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром. На спутниковых снимках, датированных июлем 2022 года, видно, что на аэродроме на хранении находятся не менее девяти самолетов ДРЛО А-50, еще один – на ремонте, говорится в сообщении.
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
27 февраля были опубликованы спутниковые снимки самолета ДРЛО А-50У, который, вероятно, был поврежден на аэродроме Мачулищи.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси.