В Мачулищи прилетал российский самолет, вероятно, с запчастями для поврежденного А-50 – "Беларускі Гаюн"

Вечером 26 февраля в Мачулищи прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ, а рано утром 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром Иваново-Северный в РФ, говорится в сообщении. Позже туда же улетел самолет Ан-26. По данным группы, он может снова прилететь в Мачулищи.

Мониторинговая группа подчеркивает, что самолеты прилетели в день совершения диверсии с самолетом ДРЛО А-50У. По мнению расследователей, это может случить косвенным подтверждением того, что самолет действительно был поврежден.

"Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродром Мачулищи специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У", – говорится в сообщении мониторинговой группы.

На аэродроме Иваново-Северный дислоцируются 610-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала военно-транспортной авиации (610-й центр), авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

Подчеркивается, что именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50, а военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром. На спутниковых снимках, датированных июлем 2022 года, видно, что на аэродроме на хранении находятся не менее девяти самолетов ДРЛО А-50, еще один – на ремонте, говорится в сообщении.