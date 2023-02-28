Потеря самолета А-50 в Мачулищах будет ощутима для российской армии – британская разведка

В ведомстве подчеркнули, что самолет А-50 Mainstay – это российская воздушная платформа раннего предупреждения и управления. Его роль заключается в формировании распознаваемой воздушной картины и обеспечении координации действий соседних истребителей.
"Атрибуция и ущерб официально не подтверждены. Однако потеря A-50 Mainstay была бы значительной, так как он имеет решающее значение для российских воздушных операций по обеспечению картины воздушного пространства", – говорится в сообщении.
Если А-50 действительно сильно поврежден, то, по данным британской разведки, у России осталось шесть исправных A-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции.
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн.
В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачилищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".