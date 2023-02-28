Потеря самолета А-50 в Мачулищах будет ощутима для российской армии – британская разведка

В ведомстве подчеркнули, что самолет А-50 Mainstay – это российская воздушная платформа раннего предупреждения и управления. Его роль заключается в формировании распознаваемой воздушной картины и обеспечении координации действий соседних истребителей.

"Атрибуция и ущерб официально не подтверждены. Однако потеря A-50 Mainstay была бы значительной, так как он имеет решающее значение для российских воздушных операций по обеспечению картины воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Если А-50 действительно сильно поврежден, то, по данным британской разведки, у России осталось шесть исправных A-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции.