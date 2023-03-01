Силы обороны Украины отразили более 85 атак российских оккупантов за сутки – Генштаб ВСУ

"На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника", – говорится в сообщении.

Также на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, добавили в Генштабе.