Силы обороны Украины отразили более 85 атак российских оккупантов за сутки – Генштаб ВСУ

"На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника", – говорится в сообщении.
Также на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности в районе Бахмута.