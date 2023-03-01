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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины отразили более 85 атак российских оккупантов за сутки – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили десятки атак оккупантов
ВСУ отбили десятки атак оккупантов
Фото: EPA

Украинские военные 28 февраля отразили на востоке более 85 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 марта.

"На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника", – говорится в сообщении.

Также на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03fKAb6B67hDWmpHv4cBfGbt1cnTwqqNh8AfKMjwLDke4jszo2PJEfpUMDPDfbJhLl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности в районе Бахмута.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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