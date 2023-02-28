ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне стали активнее заниматься мародерством в городе Олешки, отметили в Генштабе ВСУ
Россияне стали активнее заниматься мародерством в городе Олешки, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: idmedia.ua (иллюстративное)

Россияне продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков есть транспортные средства", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dDf2w34VWwwcuYqnxSQK2uqi7eAHRCJMaajC5uKJN2MQtspEmJ1oJtfwh1W9zQnpl

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

О том, что россияне обыскивают пустые помещения жителей оккупированных территорий Херсонской области и выносят всю бытовую технику и мебель, в Генштабе ВСУ сообщали 18 января 2023 года.

22 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты в Токмаке Запорожской области разбирают на запчасти похищенные у людей автомобили для продажи.

Теги: Россия, транспорт, Украина, автомобили, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, Олешки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (64358)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (52101)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39875)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (28057)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (27833)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (17881)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (17217)
8
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (13616)
 
 
 
 