Генштаб ВСУ: Оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков есть транспортные средства", – сказано в сообщении.
Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
О том, что россияне обыскивают пустые помещения жителей оккупированных территорий Херсонской области и выносят всю бытовую технику и мебель, в Генштабе ВСУ сообщали 18 января 2023 года.
22 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты в Токмаке Запорожской области разбирают на запчасти похищенные у людей автомобили для продажи.