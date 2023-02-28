Генштаб ВСУ: Оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства

Россияне стали активнее заниматься мародерством в городе Олешки, отметили в Генштабе ВСУ Фото: idmedia.ua (иллюстративное)

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков есть транспортные средства", – сказано в сообщении.

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.