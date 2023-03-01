Оккупанты 28 февраля нанесли по Украине два ракетных и 12 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух беспилотников Shahed-136. Эти дроны сбили наши воины", – говорится в сообщении.

Также войска РФ совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.

"Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В Генштабе ВСУ 23 февраля сообщили, что войска РФ с начала полномасштабной войны нанесли по Украине почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов.