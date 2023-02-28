Оккупанты вывели в Черное море пять ракетоносителей, общий залп может достигать 32 "Калибров" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 1️7 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных", – говорится в сообщении.

Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты не прекращают воздушную разведку.

"Значит, не исключены ракетные удары – как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут звучать чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", – говорится в сообщении.