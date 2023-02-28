Оккупанты вывели в Черное море пять ракетоносителей, общий залп может достигать 32 "Калибров" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 1️7 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных", – говорится в сообщении.
Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.
В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты не прекращают воздушную разведку.
"Значит, не исключены ракетные удары – как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут звучать чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", – говорится в сообщении.
Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.
Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В Генштабе ВСУ 23 февраля сообщили, что войска РФ с начала полномасштабной войны нанесли по Украине почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов.