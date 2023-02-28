Игнат о том, почему РФ не нанесла ракетный удар по Украине 24 февраля: Вопрос в том, что они себе могут позволить

"Вопрос в том, что они себе могут позволить в данный период выпустить по Украине. Мы знаем, сколько у них носителей есть в Черном море. Там, кажется, считали суммарный залп, как его называют – более 40 ракет. Ни разу такое количество "Калибров" не вылетало с Черного моря. Речь шла о 10–15. Большинство ракет летело с Ту-95. Поэтому изменение [тактики] применения ракет и беспилотников Shahed, наверное, связана с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в данное время. Будем надеяться, что все меньше и меньше будет этого лететь на наши головы", – заявил он.

Игнат также рассказал, что РФ еще может производить ракеты, но не в таких больших объемах.

"Мы о наличии ракет говорили, наверное, несколько месяцев назад, что все начали активно считать ракеты крылатые, и постоянно бурлил в общественном пространстве вопрос: "Когда же закончатся?". Мы говорили, что надеемся, что скоро, но делать нечего – будем сбивать. Когда считали ракеты, считали высокоточное оружие. Это "Искандер", "Калибр" и Х-101. Это ракеты, которые противник еще может производить, но объемы производства не могут обеспечить те расходы, которые они себе позволяли, атакуя нашу критическую инфраструктуру", – сказал Игнат.

По его словам, наибольшее количество крылатых ракет РФ выпустила по Украине с октября по декабрь 2022 года.

Спикер также отметил, что у россиян много ракет С-300, которые они запускают по прифронтовой территории Украины.