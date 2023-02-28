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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат о том, почему РФ не нанесла ракетный удар по Украине 24 февраля: Вопрос в том, что они себе могут позволить

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РФ ведет ракетные обстрелы Украины с первого дня полномасштабного вторжения
РФ ведет ракетные обстрелы Украины с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Россия не нанесла по Украине массированный ракетный удар в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, потому что не имеет таких возможностей. Об этом в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1", заявил 28 февраля спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Вопрос в том, что они себе могут позволить в данный период выпустить по Украине. Мы знаем, сколько у них носителей есть в Черном море. Там, кажется, считали суммарный залп, как его называют  более 40 ракет. Ни разу такое количество "Калибров" не вылетало с Черного моря. Речь шла о 10–15. Большинство ракет летело с Ту-95. Поэтому изменение [тактики] применения ракет и беспилотников Shahed, наверное, связана с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в данное время. Будем надеяться, что все меньше и меньше будет этого лететь на наши головы", – заявил он.

Игнат также рассказал, что РФ еще может производить ракеты, но не в таких больших объемах.

"Мы о наличии ракет говорили, наверное, несколько месяцев назад, что все начали активно считать ракеты крылатые, и постоянно бурлил в общественном пространстве вопрос: "Когда же закончатся?". Мы говорили, что надеемся, что скоро, но делать нечего – будем сбивать. Когда считали ракеты, считали высокоточное оружие. Это "Искандер", "Калибр" и Х-101. Это ракеты, которые противник еще может производить, но объемы производства не могут обеспечить те расходы, которые они себе позволяли, атакуя нашу критическую инфраструктуру", – сказал Игнат.

По его словам, наибольшее количество крылатых ракет РФ выпустила по Украине с октября по декабрь 2022 года.

Спикер также отметил, что у россиян много ракет С-300, которые они запускают по прифронтовой территории Украины.

Контекст:

Россия совершила уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак – с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В Генштабе ВСУ 23 февраля сообщили, что войска РФ с начала полномасштабной войны нанесли по Украине почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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