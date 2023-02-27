"Корректировали российские ракетные удары". СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ РФ

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о госизмене Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе по энергогенерирующим предприятиям", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди задержанных оказался местный житель, помощник одного из "депутатов" так называемого "парламента" временно оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

Следствие установило, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где он владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения РФ его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

"Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ. Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны и отчитывался о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты", – отметили в СБУ.

По сведениям спецслужбы, для сбора информации подозреваемый выходил на местность, а также создал анонимный Telegram-чат. К нему привлек своих "единомышленников", которые информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Еще одним участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России, среди которых – Russia Today и медиагруппа "Росбизнесконсалтинг". После выезда в Россию он создал пропагандистский Telegram-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент", – подчеркнули в СБУ.

Пророссийскому пропагандисту готовятся сообщить о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).