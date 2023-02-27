ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Корректировали российские ракетные удары". СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о госизмене
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о госизмене
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ РФ. Об этом 27 февраля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе по энергогенерирующим предприятиям", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди задержанных оказался местный житель, помощник одного из "депутатов" так называемого "парламента" временно оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

Следствие установило, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где он владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения РФ его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

"Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ. Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны и отчитывался о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты", – отметили в СБУ.

По сведениям спецслужбы, для сбора информации подозреваемый выходил на местность, а также создал анонимный Telegram-чат. К нему привлек своих "единомышленников", которые информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Еще одним участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России, среди которых – Russia Today и медиагруппа "Росбизнесконсалтинг". После выезда в Россию он создал пропагандистский Telegram-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент", – подчеркнули в СБУ.

Пророссийскому пропагандисту готовятся сообщить о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ФСБ, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53994)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (35919)
3
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (35097)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30232)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (27050)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25779)
7
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан (15994)
8
I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео (15201)
 
 
 
 