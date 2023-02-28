Генштаб ВСУ: Оккупанты ограничили подачу тепла и горячей воды в Энергодаре, на работу на ЗАЭС берут людей без образования и опыта

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты ограничили подачу теплоснабжения и горячей воды в жилые дома.

"После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции [ЗАЭС], из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта", – сказано в сообщении.

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. ЗАЭС с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.