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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты ограничили подачу тепла и горячей воды в Энергодаре, на работу на ЗАЭС берут людей без образования и опыта

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После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на захваченной оккупантами ЗАЭС, отметили в Генштабе ВСУ
После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на захваченной оккупантами ЗАЭС, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население во временно захваченном Энергодаре Запорожской области.

Об этом 28 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты ограничили подачу теплоснабжения и горячей воды в жилые дома.

"После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции [ЗАЭС], из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dDf2w34VWwwcuYqnxSQK2uqi7eAHRCJMaajC5uKJN2MQtspEmJ1oJtfwh1W9zQnpl

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. ЗАЭС с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, война России против Украины, увольнение, Энергодар, теплоснабжение, население, российские оккупанты, ЗАЭС
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