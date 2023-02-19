Россия заблокировала ротацию сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать

В МИД также отметили, что российские оккупационные войска продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.
"РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал с ЗАЭС. Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой до сих пор не известны для Европы", – говорится в заявлении.
По словам МИД, для этого Москва должна немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безопасное перемещение по временно оккупированным территориям Украины на Запорожскую АЭС.
Также в заявлении отмечается, что продолжающиеся преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине требуют безотлагательной международной реакции.
В МИД призвали международное сообщество расширить санкции против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Также Украина призывает к полному прекращению сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничению прав и привилегий России в МАГАТЭ.
"Единственным возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе есть немедленный вывод военного и гражданского персонала РФ из ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины", – говорится в заявлении.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.