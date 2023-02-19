Россия заблокировала ротацию сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать

В МИД также отметили, что российские оккупационные войска продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал с ЗАЭС. Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой до сих пор не известны для Европы", – говорится в заявлении.

По словам МИД, для этого Москва должна немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безопасное перемещение по временно оккупированным территориям Украины на Запорожскую АЭС.

Также в заявлении отмечается, что продолжающиеся преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине требуют безотлагательной международной реакции.

В МИД призвали международное сообщество расширить санкции против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Также Украина призывает к полному прекращению сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничению прав и привилегий России в МАГАТЭ.

"Единственным возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе есть немедленный вывод военного и гражданского персонала РФ из ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины", – говорится в заявлении.