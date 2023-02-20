В бомбоубежище Запорожской АЭС разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России – "Энергоатом"

Кроме того, на кровле 5-го энергоблока оккупанты обустроили пулеметную позицию и разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, по которым персонал попадает непосредственно в энергоблоки.

Россияне продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности, подчеркивают в "Энергоатоме".

Оккупанты отказали в доступе к хранилищу и украинскому персоналу, и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ, говорится в сообщении.

"В очередной раз призываем мировое сообщество как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризации станции и возвращению ее под полный контроль Украины! Это спасет мир не только от ядерной, но и масштабной экологической катастрофы!" – заявляют в "Энергоатоме".