В бомбоубежище Запорожской АЭС разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России – "Энергоатом"

Кроме того, на кровле 5-го энергоблока оккупанты обустроили пулеметную позицию и разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, по которым персонал попадает непосредственно в энергоблоки.
Россияне продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности, подчеркивают в "Энергоатоме".
Оккупанты отказали в доступе к хранилищу и украинскому персоналу, и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ, говорится в сообщении.
"В очередной раз призываем мировое сообщество как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризации станции и возвращению ее под полный контроль Украины! Это спасет мир не только от ядерной, но и масштабной экологической катастрофы!" – заявляют в "Энергоатоме".
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.