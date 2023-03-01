В Донецкой области оккупанты лишают местных жителей электроэнергии – Генштаб ВСУ

"В Мангушском районе временно занятой [российскими войсками] территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, ограничивая подачу электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мангушский район был оккупирован в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Проблемы с электричеством возникли у жителей Украины после того, как оккупанты начали обстреливать объекты энергетики осенью 2022 года, и в стране начались временные отключения. Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

В конце февраля 2023 года ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась.