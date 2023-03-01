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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты лишают местных жителей электроэнергии – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты специально уничтожили электроопору
По данным Генштаба, оккупанты специально уничтожили электроопору
Фото: ЕРА (архив)

В Мангушском районе Донецкой области, который находится между Мариуполем и Бердянском Запорожской области, российские оккупанты ограничивают местных жителей в доступе к электроэнергии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 1 марта в Facebook.

"В Мангушском районе временно занятой [российскими войсками] территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, ограничивая подачу электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02P8sbU4VtovKwKEXGmqZ3mhWsXoxpdcNp7VtnpJaTU7bzTvzfqGnCtwD4b5PNaNLxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мангушский район был оккупирован в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Проблемы с электричеством возникли у жителей Украины после того, как оккупанты начали обстреливать объекты энергетики осенью 2022 года, и в стране начались временные отключения. Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

В конце февраля 2023 года ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, энергетика, Генштаб ВСУ, электричество, электроэнергия, электроснабжение, вторжение, война России против Украины, Мангуш, энергосистема, российские оккупанты
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