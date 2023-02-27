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Дефицита в энергосистеме нет, импорт приближается к нулю. Последствия аварии в Одесской области ликвидируют – "Укрэнерго"

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В энергосистеме работают все виды электростанций, отметили в компании
В энергосистеме работают все виды электростанций, отметили в компании
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом сообщает "Укрэнерго" в сводке 27 февраля.

"Потребление постепенно растет до уровня рабочего дня... В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю", – говорится в сообщении. 

В то же время, отметили в "Укрэнерго, с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания, подчеркнули в компании. 

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. 

На всех энергообъектах, которые были повреждены атаками россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" накануне, 27 февраля, сообщала, что в Одесской области сняты ограничения в сетях компании, введенные после масштабной аварии 4 февраля. Из-за нее в регионе действовали графики отключений света, в то время как в энергосистеме страны уже не было дефицита мощности

28 февраля в результате аварийного отключения высоковольтной линии без света остались почти вся Одесса и Одесский район области. 

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, Одесская область, электроэнергия, обстрелы, энергосистема
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