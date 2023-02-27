Дефицита в энергосистеме нет, импорт приближается к нулю. Последствия аварии в Одесской области ликвидируют – "Укрэнерго"

В энергосистеме работают все виды электростанций, отметили в компании Фото: depositphotos.com

"Потребление постепенно растет до уровня рабочего дня... В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в "Укрэнерго, с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания, подчеркнули в компании.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

На всех энергообъектах, которые были повреждены атаками россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" накануне, 27 февраля, сообщала, что в Одесской области сняты ограничения в сетях компании, введенные после масштабной аварии 4 февраля. Из-за нее в регионе действовали графики отключений света, в то время как в энергосистеме страны уже не было дефицита мощности.

28 февраля в результате аварийного отключения высоковольтной линии без света остались почти вся Одесса и Одесский район области.