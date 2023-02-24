Война и ракетный террор России показали реальную роль энергетиков – ДТЭК

Энергетики победили российский террор, однако предстоит много работы по построению новой энергетики, заявил исполнительный директор ДТЭК Фото: Група ДТЕК / Facebook

"Война и ракетный террор России показали реальную цену электроэнергии и роль энергетиков. Именно поэтому в годовщину великой войны следует поблагодарить всех энергетиков, кто ремонтировал и ремонтирует оборванные линии электропередачи в полях, разбирает завалы от ракетных атак по электростанциям, восстанавливает оборудование на подстанциях, управляет энергосистемой в диспетчерских", – отметил он.

По словам Сахарука, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК пришлось все доступные средства направить на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак. До начала полномасштабного вторжения ДТЭК запустила обширную программу по обновлению электросетей. Были заменены тысячи километров распределительных электросетей и модернизированы подстанции.

"Война вынудила приостановить эту программу и направить все средства на восстановление инфраструктуры после террористических атак. Но мы не должны забывать о развитии", – написал Сахарук.

Энергетики победили российский террор, однако предстоит много работы по построению новой энергетики, подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

"Построение новой энергетики должно стать национальной идеей и символом. Это наша обязанность в первую очередь перед теми энергетиками, кто отдал свою жизнь, защищая свет для каждого украинца", – подытожил руководитель компании.