Зеленский: Хорошие результаты со светом – это достижение энергетиков и власти

По словам президента, на заседании ставки верховного главнокомандующего заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления энергосистемы после российских ударов.
"Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи", – сказал Зеленский.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
17 февраля 2023 года Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.