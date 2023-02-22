Зеленский: Хорошие результаты со светом – это достижение энергетиков и власти

По словам президента, на заседании ставки верховного главнокомандующего заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления энергосистемы после российских ударов.

"Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи", – сказал Зеленский.