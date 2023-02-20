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Необходимо решить проблему системной убыточности энергетических предприятий – Шурма

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Ростислав Шурма: Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать
Ростислав Шурма: Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать
Фото: biz.liga.net

Энергетические компании должны продавать свою продукцию по справедливой цене, чтобы стимулировать увеличение производства электроэнергии и добычи газа, заявил в интервью LIGA.net заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатывается несколько различных механизмов, как решить эти проблемы. Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видением этой системы", – сказал Шурма.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов. Один из них – полноценная монетизация субсидий, когда люди будут платить справедливую цену и получать компенсацию от государства. Шурма добавил, что современные IT-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам.

"Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать. Те, кто может платить, должен платить, и компании должны продавать свои продукты по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти", – подытожил он.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (price-cap) позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках. Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября 2022 года. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price-cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности к ослаблению ценовых ограничений.

Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, субсидии, госрегулирование, монетизация, Офис президента Украины, компенсация, Ростислав Шурма
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