Необходимо решить проблему системной убыточности энергетических предприятий – Шурма

Ростислав Шурма: Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать Фото: biz.liga.net

"Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатывается несколько различных механизмов, как решить эти проблемы. Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видением этой системы", – сказал Шурма.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов. Один из них – полноценная монетизация субсидий, когда люди будут платить справедливую цену и получать компенсацию от государства. Шурма добавил, что современные IT-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам.

"Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать. Те, кто может платить, должен платить, и компании должны продавать свои продукты по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти", – подытожил он.