Российская стратегия обесточивания Украины не была успешной благодаря энергетикам и ПВО – The New Yorker

"Общественное мнение не изменилось в результате отключений – опрос последних месяцев показал, что более 80% респондентов в Украине хотят продолжать борьбу, столько же, сколько было до начала атак на энергосеть. С течением времени противовоздушная оборона Украины улучшилась, а техники стали быстрее ремонтировать электросеть. Между тем российские запасы ракет большой дальности сократились, что привело к менее частым атакам", – отмечает The New Yorker.

Журналисты издания побывали на ТЭС компании ДТЭК как на востоке, так и на и западе Украины, также они посетили магистральные подстанции "Укрэнерго". Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал корреспондентам, что российские террористы изменили тактику атак на энергосистему, но благодаря профессионализму энергетиков и военных это не помогло им достичь своих целей.

"Они изменили стратегию. С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине. Российские официальные лица полагались на то, что, лишив украинцев электроэнергии и, как следствие, тепла и воды зимой, они подорвут решительность страны, но это им не удалось", – сказал Сахарук.