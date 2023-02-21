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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская стратегия обесточивания Украины не была успешной благодаря энергетикам и ПВО – The New Yorker

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С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине
С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине
Фото: Група ДТЕК / Facebook

Российская стратегия погружения Украины "во мрак и холод" если не провалилась, то точно не была успешной, пишет американское издание The New Yorker в статье от 20 февраля под заголовком "Влияние российских ракетных ударов на энергосистему Украины".

"Общественное мнение не изменилось в результате отключений – опрос последних месяцев показал, что более 80% респондентов в Украине хотят продолжать борьбу, столько же, сколько было до начала атак на энергосеть. С течением времени противовоздушная оборона Украины улучшилась, а техники стали быстрее ремонтировать электросеть. Между тем российские запасы ракет большой дальности сократились, что привело к менее частым атакам", – отмечает The New Yorker.

Журналисты издания побывали на ТЭС компании ДТЭК как на востоке, так и на и западе Украины, также они посетили магистральные подстанции "Укрэнерго". Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал корреспондентам, что российские террористы изменили тактику атак на энергосистему, но благодаря профессионализму энергетиков и военных это не помогло им достичь своих целей.

"Они изменили стратегию. С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине. Российские официальные лица полагались на то, что, лишив украинцев электроэнергии и, как следствие, тепла и воды зимой, они подорвут решительность страны, но это им не удалось", – сказал Сахарук.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему "Укрэнерго" сообщило об отсутствии дефицита мощности 12 февраля.

Теги: Россия, энергетика, Укрэнерго, ПВО, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские военные, Дмитрий Сахарук
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