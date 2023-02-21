Потребление электроэнергии в Украине остается на уровне 20 февраля, импорт существенно уменьшается – "Укрэнерго"

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 ракетных и 17 дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины Фото: depositphotos.com

"Все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначительный и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране. Лимиты потребления областям доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – сообщили в компании.

Измерения фактического потребления производятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

"В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, иногда с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждений сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания. В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях "Укрэнерго" вследствие прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", – говорится в сообщении.

Также бригады "Укрэнерго" продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района.

"Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", – добавили в компании.