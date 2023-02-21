Потребление электроэнергии в Украине остается на уровне 20 февраля, импорт существенно уменьшается – "Укрэнерго"

"Все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначительный и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране. Лимиты потребления областям доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – сообщили в компании.
Измерения фактического потребления производятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
"В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, иногда с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждений сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания. В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях "Укрэнерго" вследствие прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", – говорится в сообщении.
Также бригады "Укрэнерго" продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района.
"Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", – добавили в компании.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.