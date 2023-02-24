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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Год российской агрессии унес жизни 141 энергетика ДТЭК – Тимченко

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Российская оккупационная армия с 10 октября по конец января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136
Российская оккупационная армия с 10 октября по конец января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136
Фото: Група ДТЕК / Facebook

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК потеряла 141 сотрудника, которые погибли в результате российской агрессии. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"За прошлый год россияне забрали у нас 141 коллегу, друга, товарища. Это самая большая и самая болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушенные – отстроим, но людей уже не вернем", – сказал он.

Тимченко отметил, что среди погибших есть как ушедшие защищать Украину от захватчиков, так и те, кто продолжил работать и снабжать украинцев электроэнергией.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших коллег. Они навсегда останутся в наших сердцах. Лучшей данью памяти будет продолжение их дела. Мы должны и дальше смело нести свет, приближая победу Украины", – подытожил он.

Контекст:

Российская оккупационная армия с 10 октября по конец января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136. Об этом заявлял в интервью LIGA.net глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. С начала энергетического террора Россия 28 раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

Теги: энергетика, оккупация, ДТЭК, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Максим Тимченко, энергосистема
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