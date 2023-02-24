Год российской агрессии унес жизни 141 энергетика ДТЭК – Тимченко

Российская оккупационная армия с 10 октября по конец января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136 Фото: Група ДТЕК / Facebook

"За прошлый год россияне забрали у нас 141 коллегу, друга, товарища. Это самая большая и самая болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушенные – отстроим, но людей уже не вернем", – сказал он.

Тимченко отметил, что среди погибших есть как ушедшие защищать Украину от захватчиков, так и те, кто продолжил работать и снабжать украинцев электроэнергией.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших коллег. Они навсегда останутся в наших сердцах. Лучшей данью памяти будет продолжение их дела. Мы должны и дальше смело нести свет, приближая победу Украины", – подытожил он.