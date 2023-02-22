Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны – гендиректор "ДТЭК Энерго"

"Многие помнят, что для энергетиков оно началось не в 3.40 24 февраля, а на три дня раньше. Уже тогда им пришлось чуть ли не первыми принять на себя удар врага. 21–22 февраля враг систематически обстреливал город Счастье, где находится оккупированная ныне Луганская ТЭС. Было все: повреждения линии электропередач, трансформатора и другого оборудования, пожар, отключение станции от энергосистемы, обесточивание города, прекращение подачи воды и тепла", – написал Салеев.

Обстрелы были своеобразной "репетицией" будущих массированных атак врага по гражданским и энергетическим объектам Украины. Из-за близости к зоне боевых действий две ТЭС компании подвергались обстрелам со стороны России и весной, и летом прошлого года. А в сентябре на одной из них 14 энергетиков были ранены из-за удара кассетными снарядами.

"Но что показал год, который прошел? 365 дней хлопотного и профессионального труда. Энергетики сделали то, что должны. Удержали энергетический фронт. Не дали Украине угаснуть. Генерируя свет и тепло в домах украинцев, сами находясь в тени. По крайней мере, так было до первых массированных атак врага, – отметил Салеев. – С октября и по сей день ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы 28 раз. Разрушения серьезные, но мы продолжаем удерживать энергетический фронт и восстанавливать работу оборудования. А в этом месяце, несмотря на массированные атаки, уже вторую неделю в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии. Другими словами – света почти достаточно".

Он уточнил, что за последний год, выполняя свои профессиональные обязанности, были ранены 32 работника компании, трое погибли.