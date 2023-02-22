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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны – гендиректор "ДТЭК Энерго"

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За год Россия 28 раз атаковала ТЭС ДТЭК
За год Россия 28 раз атаковала ТЭС ДТЭК
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

Энергетики ДТЭК приняли удар России за три дня до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в своем Facebook 22 февраля.

"Многие помнят, что для энергетиков оно началось не в 3.40 24 февраля, а на три дня раньше. Уже тогда им пришлось чуть ли не первыми принять на себя удар врага. 21–22 февраля враг систематически обстреливал город Счастье, где находится оккупированная ныне Луганская ТЭС. Было все: повреждения линии электропередач, трансформатора и другого оборудования, пожар, отключение станции от энергосистемы, обесточивание города, прекращение подачи воды и тепла", – написал Салеев.

Обстрелы были своеобразной "репетицией" будущих массированных атак врага по гражданским и энергетическим объектам Украины. Из-за близости к зоне боевых действий две ТЭС компании подвергались обстрелам со стороны России и весной, и летом прошлого года. А в сентябре на одной из них 14 энергетиков были ранены из-за удара кассетными снарядами.

"Но что показал год, который прошел? 365 дней хлопотного и профессионального труда. Энергетики сделали то, что должны. Удержали энергетический фронт. Не дали Украине угаснуть. Генерируя свет и тепло в домах украинцев, сами находясь в тени. По крайней мере, так было до первых массированных атак врага, – отметил Салеев. – С октября и по сей день ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы 28 раз. Разрушения серьезные, но мы продолжаем удерживать энергетический фронт и восстанавливать работу оборудования. А в этом месяце, несмотря на массированные атаки, уже вторую неделю в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии. Другими словами – света почти достаточно".

Он уточнил, что за последний год, выполняя свои профессиональные обязанности, были ранены 32 работника компании, трое погибли.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid032BU9rEPzzpXzcvn352Hn53Nz5zWPHbB7r8FXhX1JcYyYS52xs886fjCfwU5ko5W9l

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

17 февраля 2023 года Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, ремонт, обстрелы, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Луганская ТЭС, Ильдар Салеев
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