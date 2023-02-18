Несмотря на постоянные обстрелы, ТЭС делают все возможное для уменьшения дефицита энергосистемы – ДТЭК

В январе ТЭС компании сгенерировали в энергосистему Украины столько же электроэнергии, сколько эквивалентно среднему потреблению более 400 тыс. семей на протяжении всего года. В пресс-службе добавили, что по итогам 2022 года этот объем отпуска эквивалентен потреблению почти 6 млн семей в год.

"Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оккупантами оборудование и прилагают максимум усилий по сохранению баланса в системе", – сказано в сообщении.

В течение прошлого года компании ДТЭК планово отремонтировали 26 энергоблоков теплоэлектростанций, инвестировав в это более 2 млрд грн, сообщала компания в январе.