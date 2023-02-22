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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За год Ахметов направил 5 млрд грн в поддержку ВСУ и пострадавшим от войны – СКМ

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Помощь защитникам Украины, прежде всего, реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова"
Помощь защитникам Украины, прежде всего, реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова"
Фото: scm.com.ua

За год войны предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании.

Помощь защитникам Украины, прежде всего, реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Для СКМ этот вопрос особенно важен, отмечают в компании, так как более 13 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины. Благодаря инициативе силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и серийно производит модульные укрытия для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Таких изделий для ВСУ уже поставили более 100.

Также металлургическая группа освоила производство бронестали. В настоящее время каждый десятый бронежилет в Украине изготовлен из стали "Метинвеста" – всего около 170 тысяч.

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ахметов выделил на проект "Сердце "Азовстали", являющийся частью "Стального фронта" и уже стартовавший. Он направлен на помощь военнослужащим подразделений Украины, которые находились в гарнизоне полностью окруженного Мариуполя с февраля по май 2022 года. В рамках программ проекта поддержка будет предоставляться как защитникам города, так и семьям пленных, без вести пропавших и погибших военнослужащих.

ДТЭК за год вернул свет около 7 миллионов семей. А Укртелеком делает все необходимое, чтобы обеспечить украинцам доступ к услугам связи. Так, услуги Интернета доступны в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании. У 60% абонентов компании уже есть энергонезависимый интернет.

Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины десятки тысяч гемоконтейнеров, а также сотни тысяч единиц медикаментов около полумиллиона продуктовых наборов. Всего решением Рината Ахметова украинцам будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания. Также Фонд является основателем музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией, где собрано более 60 тысяч историй людей.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам Сил обороны Украины оказывает и футбольный клуб "Шахтер", отметили в пресс-службе. Так, в рамках серии игр Shakhtar Global Tour for Peace клуб привлек 44 млн. грн. для помощи Украине. Вместе с The European Football for Development Network "Шахтер" инициировал проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. На стадионе "Арена Львов" работает созданный клубом Shelter Centre для переселенцев из прифронтовых областей. Также "Шахтер" организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова.

Кроме того, за весь 2022 год предприятия и бизнес инвестиционной группы СКМ уплатили в бюджеты всех уровней 73,2 млрд грн налогов, сообщили в компании.

Теги: Ринат Ахметов, налоги, автомобили, СКМ, Укртелеком, ДТЭК, Метинвест, помощь, бронежилеты, Азовсталь, металлургия, сталь, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, фортификационные сооружения, война России против Украины, тепловизор
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