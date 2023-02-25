Из-за масштаба разрушений у энергокомпаний нет денег на ремонт оборудования – экс-министр энергетики

Алексей Оржель: Если мы сейчас посмотрим на инвестиционные программы, они покрывают единицы процентов от того ущерба, который нанесли рашисты Фото: EPA

"Достаточно ли денег компаниям? Нет, не хватает. Не хватает, потому что объекты генерации уничтожены, объекты инфраструктуры уничтожены. Если мы сейчас посмотрим на инвестиционные программы, они покрывают единицы процентов от того ущерба, который нанесли рашисты", – сказал он.

Оржель отметил, что сейчас существует большая проблема возвращения потребителей, чтобы в регионах начала возобновляться экономическая деятельность и энергокомпании получили деньги на восстановление. Экс-министр добавил, что во время блэкаута в Одесской области стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" падала до уровня, не покрывающего затрат на производство.

"Денег абсолютно не хватает. Давайте смотреть правде в глаза, доллар стоил 28 грн, а сейчас – 40. Ну не покрывает оно операционные затраты на производство киловатт-часа", – подытожил Оржель.