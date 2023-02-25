Из-за масштаба разрушений у энергокомпаний нет денег на ремонт оборудования – экс-министр энергетики

"Достаточно ли денег компаниям? Нет, не хватает. Не хватает, потому что объекты генерации уничтожены, объекты инфраструктуры уничтожены. Если мы сейчас посмотрим на инвестиционные программы, они покрывают единицы процентов от того ущерба, который нанесли рашисты", – сказал он.
Оржель отметил, что сейчас существует большая проблема возвращения потребителей, чтобы в регионах начала возобновляться экономическая деятельность и энергокомпании получили деньги на восстановление. Экс-министр добавил, что во время блэкаута в Одесской области стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" падала до уровня, не покрывающего затрат на производство.
"Денег абсолютно не хватает. Давайте смотреть правде в глаза, доллар стоил 28 грн, а сейчас – 40. Ну не покрывает оно операционные затраты на производство киловатт-часа", – подытожил Оржель.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
17 февраля 2023 года Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.