Уже есть резервы. Министр энергетики Украины надеется, что отключать электричество людям больше не придется

Галущенко подчеркнул, что энергосистема Украины третью неделю работает без дефицита, произведенной электроэнергии хватает для потребления, и уже даже скопились определенные резервы.
По словам министра, энергетики имеют соответствующие резервы и планируют дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не испытывали ограничения энергоснабжения.
"Поэтому я очень надеюсь, что лимиты для областей в ближайшее время нам не понадобятся вообще с точки зрения потребления электричества", – резюмировал Галущенко.
Министр подчеркнул, что начиная с 10 октября объекты энергетической инфраструктуры фактически ежедневно находились под ударами врага, но энергетики сумели "удержать" энергосистему. Восстанавливают энергетический сектор при поддержке международных партнеров и их помощи. Ключевая задача сейчас, по словам Галущенко, – восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона и обеспечить максимальную децентрализацию энергосистемы.
Отвечая на вопрос о результатах замеров потребления в разных регионах, министр пояснил, что замеры проводились для проверки, как изменилось потребление из-за перемещения населения и предприятий, чтобы установить справедливые лимиты.
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.