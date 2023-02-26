Уже есть резервы. Министр энергетики Украины надеется, что отключать электричество людям больше не придется

По словам Галущенко, ключевая задача сейчас – восстановить поврежденные объекты и обеспечить максимальную децентрализацию энергосистемы Фото: mev.gov.ua

Галущенко подчеркнул, что энергосистема Украины третью неделю работает без дефицита, произведенной электроэнергии хватает для потребления, и уже даже скопились определенные резервы.

По словам министра, энергетики имеют соответствующие резервы и планируют дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не испытывали ограничения энергоснабжения.

"Поэтому я очень надеюсь, что лимиты для областей в ближайшее время нам не понадобятся вообще с точки зрения потребления электричества", – резюмировал Галущенко.

Министр подчеркнул, что начиная с 10 октября объекты энергетической инфраструктуры фактически ежедневно находились под ударами врага, но энергетики сумели "удержать" энергосистему. Восстанавливают энергетический сектор при поддержке международных партнеров и их помощи. Ключевая задача сейчас, по словам Галущенко, – восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона и обеспечить максимальную децентрализацию энергосистемы.

Отвечая на вопрос о результатах замеров потребления в разных регионах, министр пояснил, что замеры проводились для проверки, как изменилось потребление из-за перемещения населения и предприятий, чтобы установить справедливые лимиты.