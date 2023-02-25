В украинской энергосистеме нет дефицита мощности уже две недели – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в украинской энергосистеме Фото: depositphotos.com

"Потребление несколько снижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления областям не назначали.

В то же время из-за повреждений сетей, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивания в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Там, где позволяет безопасность, идут ремонты.

Также по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры, в Одессе. Там во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений.

"В Одесской области ремонтные бригады "Укрэнерго" усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян", – добавили в компании.