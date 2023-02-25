В украинской энергосистеме нет дефицита мощности уже две недели – "Укрэнерго"

"Потребление несколько снижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах", – говорится в сообщении.
Лимиты потребления областям не назначали.
В то же время из-за повреждений сетей, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивания в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Там, где позволяет безопасность, идут ремонты.
Также по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры, в Одессе. Там во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений.
"В Одесской области ремонтные бригады "Укрэнерго" усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян", – добавили в компании.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.