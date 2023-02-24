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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов обесточены прифронтовые и приграничные районы пяти областей, Херсон остается без тепла – "Укрэнерго"

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Ввиду отсутствия дефицита "Укрэнерго" не назначала лимиты потребления областям
Ввиду отсутствия дефицита "Укрэнерго" не назначала лимиты потребления областям
Фото: depositphotos.com

Импорт электроэнергии в Украину продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране, дефицита мощности в энергосистеме нет и не прогнозируется. Об этом говорится в сводке НЭК "Укрэнерго" утром 24 февраля.

В то же время из-за повреждений сетей российскими обстрелами есть обесточивания в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей, отметили в "Укрэнерго".

"В Херсоне в результате обстрелов и аварии на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", – говорится в сообщении. В Минэнерго добавили, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ повреждены важное оборудование и теплосеть, ремонтные бригады работают  круглосуточно для возобновления ее работы. 

Также продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетами и дронами подстанций в Одесской области. В Одессе все еще применяют графики почасовых отключений.

Благодаря отсутствию дефицита "Укрэнерго" не назначала лимиты потребления областям. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможны отключения электричества, предупредили в компании.

"Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркивается в сообщении.


Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: Одесса, Херсон, Сумская область, Херсонская область, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, Днепропетровская область, Министерство энергетики, Одесская область, электроэнергия, Черниговская область, электроснабжение, отключение света, обстрелы, война России против Украины, теплоснабжение, энергосистема
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