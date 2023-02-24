Из-за обстрелов обесточены прифронтовые и приграничные районы пяти областей, Херсон остается без тепла – "Укрэнерго"

В то же время из-за повреждений сетей российскими обстрелами есть обесточивания в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей, отметили в "Укрэнерго".
"В Херсоне в результате обстрелов и аварии на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", – говорится в сообщении. В Минэнерго добавили, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ повреждены важное оборудование и теплосеть, ремонтные бригады работают круглосуточно для возобновления ее работы.
Также продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетами и дронами подстанций в Одесской области. В Одессе все еще применяют графики почасовых отключений.
Благодаря отсутствию дефицита "Укрэнерго" не назначала лимиты потребления областям. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможны отключения электричества, предупредили в компании.
"Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркивается в сообщении.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.