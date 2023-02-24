Из-за обстрелов обесточены прифронтовые и приграничные районы пяти областей, Херсон остается без тепла – "Укрэнерго"

В то же время из-за повреждений сетей российскими обстрелами есть обесточивания в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей, отметили в "Укрэнерго".

"В Херсоне в результате обстрелов и аварии на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", – говорится в сообщении. В Минэнерго добавили, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ повреждены важное оборудование и теплосеть, ремонтные бригады работают круглосуточно для возобновления ее работы.

Также продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетами и дронами подстанций в Одесской области. В Одессе все еще применяют графики почасовых отключений.

Благодаря отсутствию дефицита "Укрэнерго" не назначала лимиты потребления областям. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможны отключения электричества, предупредили в компании.

"Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркивается в сообщении.



