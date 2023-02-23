Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже 12 дней, объемы импорта электроэнергии продолжают снижаться – "Укрэнерго"

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии проводится в незначительных объемах и продолжает снижаться", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в областях на сегодня не устанавливались.

Из-за повреждения сетей в результате обстрелов со стороны российских оккупантов есть проблемы с электроснабжением в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Там, где сейчас относительно безопасно, электрики проводят ремонтные работы.

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.