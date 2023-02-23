В Запорожье с 23 февраля возобновляет работу большая часть маршрутов электротранспорта

В Запорожье выпустили на линии больше трамваев и троллейбусов Фото: zp.gov.ua

22 февраля совет обороны Запорожской области по согласованию с военными и правоохранителями принял решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов, сообщили в горсовете. Также на маршрутах будет увеличено количество работающего электротранспорта – с 14 до 70 единиц.

"Проезд в электротранспорте остается бесплатным. Общественный транспорт по-прежнему будет работать с 5.00 до 22.00", – сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что время работы транспорта указано с учетом времени его заезда в депо – то есть в 22.00 большая часть подвижного состава должна быть уже не на линии.

Горсовет опубликовал список работающих маршрутов, отметив, что в связи с войной "возможны изменения в работе общественного транспорта".