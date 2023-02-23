В Запорожье с 23 февраля возобновляет работу большая часть маршрутов электротранспорта

22 февраля совет обороны Запорожской области по согласованию с военными и правоохранителями принял решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов, сообщили в горсовете. Также на маршрутах будет увеличено количество работающего электротранспорта – с 14 до 70 единиц.
"Проезд в электротранспорте остается бесплатным. Общественный транспорт по-прежнему будет работать с 5.00 до 22.00", – сказано в сообщении.
В мэрии уточнили, что время работы транспорта указано с учетом времени его заезда в депо – то есть в 22.00 большая часть подвижного состава должна быть уже не на линии.
Горсовет опубликовал список работающих маршрутов, отметив, что в связи с войной "возможны изменения в работе общественного транспорта".
Ограничения в работе троллейбусов и трамваев местные власти Запорожья ввели в ноябре 2022 года в связи с экономией электроэнергии в городе, которая стала необходима из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Аналогичные ограничения вводили и в других городах Украины, включая столицу. В Киеве возобновили работу более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов с 16 февраля.
Начиная с 12 февраля, "Укрэнерго" в ежедневных сводках сообщает, что дефицита мощности в украинской энергосистеме нет.