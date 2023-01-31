Кабмин разрешил перевозчикам сокращать автобусные рейсы, чтобы ездить на прифронтовые территории

"Теперь у перевозчиков будет возможность по своему усмотрению сокращать маршрут, если он пересекает линию фронта, и выбирать пункт назначения, в который они готовы следовать с пассажирами", – пояснило 31 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Раньше для этого нужно было обязательно проводить новые конкурсы. В результате сейчас в Украине сотни маршрутов, которые не могут быть полностью выполнены перевозчиками, а в случае самовольного сокращения маршрута перевозчик мог получить штраф.
"Мы упростили эти правила по нескольким причинам – люди имеют право передвигаться по стране, вместо того, чтобы сидеть в транспортной изоляции. Перевозчики имеют право работать, вместо того, чтобы воевать с бюрократией. Это решение точно поможет сохранить отрасль. Изменения в постановление №176 были нужны, чтобы перевозчики легально могли сократить несколько сотен маршрутов и не идти на новые конкурсы", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Эти нововведения касаются только маршрутов, частично проходящих по временно оккупированным территориям, и они будут действовать только на период военного положения, уточнил Кубраков.
Российские оккупанты сейчас контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.
По оценкам минобороны Великобритании на конец 2022 года, под контролем России остается 18% территории Украины, ВСУ деоккупировали 54% захваченной с прошлого февраля территории.
До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км², или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко.