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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин разрешил перевозчикам сокращать автобусные рейсы, чтобы ездить на прифронтовые территории

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Раньше за самостоятельное сокращение маршрута перевозчик мог получить штраф, поэтому ряд маршрутов просто не выполнялся
Раньше за самостоятельное сокращение маршрута перевозчик мог получить штраф, поэтому ряд маршрутов просто не выполнялся
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров разрешил автобусным перевозчикам в прифронтовых районах выполнять рейсы в усеченном виде: если маршрут пересекает линию фронта, владелец автобуса теперь имеет право сократить его. Соответствующее постановление №73 Кабмин принял 27 января.

"Теперь у перевозчиков будет возможность по своему усмотрению сокращать маршрут, если он пересекает линию фронта, и выбирать пункт назначения, в который они готовы следовать с пассажирами",  пояснило 31 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Раньше для этого нужно было обязательно проводить новые конкурсы. В результате сейчас в Украине сотни маршрутов, которые не могут быть полностью выполнены перевозчиками, а в случае самовольного сокращения маршрута перевозчик мог получить штраф.

"Мы упростили эти правила по нескольким причинам – люди имеют право передвигаться по стране, вместо того, чтобы сидеть в транспортной изоляции. Перевозчики имеют право работать, вместо того, чтобы воевать с бюрократией. Это решение точно поможет сохранить отрасль. Изменения в постановление №176 были нужны, чтобы перевозчики легально могли сократить несколько сотен маршрутов и не идти на новые конкурсы", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Эти нововведения касаются только маршрутов, частично проходящих по временно оккупированным территориям, и они будут действовать только на период военного положения, уточнил Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid06pE1grgs56gy76m8mGzfWmaNLvPsXLHhJ3x41THvp3ijcWvMs1yxX5Ww3XEMJ2kDl

Контекст:

Российские оккупанты сейчас контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

По оценкам минобороны Великобритании на конец 2022 года, под контролем России остается 18% территории Украины, ВСУ деоккупировали 54% захваченной с прошлого февраля территории.

До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км², или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко.

Теги: транспорт, оккупация, Министерство инфраструктуры, маршрут, автобус, перевозки, Министерство инфраструктуры Украины, маршрутка, Александр Кубраков
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